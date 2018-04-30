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Новости Нижнего Тагила

Солнце, тепло и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 1 мая

30 апреля 2018, 16:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,солнце,весна,день труда
Первый день на Среднем Урале будет облачным, но сухим и тёплым. На столбиках термометров зафиксируется +10 градусов по шкале Цельсия.

Ветер в День труда будет несильным, северо-западным.

Со второго мая над Средним Уралом будет светить солнце. Воздух прогреется до +12 градусов Цельсия. В вечерние часы будет прохладно, а ночью температура упадёт до нуля, передаёт «ЕТВ».

Трудовые будни в Свердловской области будут сопровождаться дождём. Ожидается незначительное похолодание. В пятницу, 4 мая, дождь продолжится, а температура воздуха ожидается до 6 градусов тепла. Ночью дождь из-за похолодания, скорее всего, превратится в снег, уверены синоптики.

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