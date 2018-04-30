Солнце, тепло и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 1 мая

Ветер в День труда будет несильным, северо-западным.

Со второго мая над Средним Уралом будет светить солнце. Воздух прогреется до +12 градусов Цельсия. В вечерние часы будет прохладно, а ночью температура упадёт до нуля, передаёт «ЕТВ».

Трудовые будни в Свердловской области будут сопровождаться дождём. Ожидается незначительное похолодание. В пятницу, 4 мая, дождь продолжится, а температура воздуха ожидается до 6 градусов тепла. Ночью дождь из-за похолодания, скорее всего, превратится в снег, уверены синоптики.