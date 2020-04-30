На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила установят диспенсер для дезинфекции рук
Сегодня, 17:15Здоровье и экологияФото: пресс-служба СвЖД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на ж/д вокзале для профилактики распространения коронавируса установят диспенсер с антисептиком для дезинфекции рук, сообщает пресс-служба СвЖД.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Такие меры предприняты для защиты здоровья пассажиров и сотрудников вокзала в условиях эпидемии COVID-19. Диспенсеры уже установлены на вокзалах Екатеринбурга, Перми-2 и Тюмени.
Помимо Нижнeго Тагилa устaновить обoрудование для дезинфекции планируется на вокзалах Кaменска-Урaльского, Серoва, Первoуральска, Камышлoва, Тобoльска, Сургутa, Нижневартoвска, Когaлыма, Нoябрьска-1, Нoябрьска-2.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей