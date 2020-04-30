Уральский завод подал заявку в Минздрав РФ на испытания препарата против коронавируса
Сегодня, 10:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Свердловский завод «Медсинтез», производящий препарат «Триазавирин» подал в Минздрав РФ заявку на клинические испытания лекарства, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
По словам председателя совета директоров предприятия Александра Петрова, ожидается, что ответ придет в 20-х числах мая.
Ранее «Областная газета» писала, что препарат против коронавируса разработан в Институте органического синтеза УрО РАН больше десяти лет назад. Лекарство выпускается в Новоуральске, оно рекомендовано Минздравом РФ для лечения гриппа и ОРВИ. Кроме того, министерство разрешило его использование для лечения больных COVID-19.
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