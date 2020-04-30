Уральский завод подал заявку в Минздрав РФ на испытания препарата против коронавируса

Ранее «Областная газета» писала, что препарат против коронавируса разработан в Институте органического синтеза УрО РАН больше десяти лет назад. Лекарство выпускается в Новоуральске, оно рекомендовано Минздравом РФ для лечения гриппа и ОРВИ. Кроме того, министерство разрешило его использование для лечения больных COVID-19.