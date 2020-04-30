В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным с 29 на 30 апреля в Нижнем Тагиле выявлено еще четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, количество зараженных увеличилось до 13 человек.
Информация о выздоровевших и скончавшихся пациентах по-прежнему отсутствует.
Всего в Свердловской области за сутки подтвердилось 74 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 703 человек. Более того, из больниц выписаны за сутки 10 человек. Таким образом, количество выздоровевших составило 125 человек.
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