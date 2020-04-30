Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
В Первоуральске на коронавирус протестируют детей-сирот
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Первоуральске на коронавирус протестируют детей-сирот

Сегодня, 16:40Здоровье и экологияФото: www.mzso.info
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
«В обстановке более духовной». О работе похоронных служб Нижнего Тагила при пандемии
«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн
Самоизоляция 65+. Почему нужно обратиться к волонтерам?
Сидим дома? Тагильский юрист рассказала о правилах во время пропускного режима
Власти Свердловской области решают вопрос о продлении карантина
Жители Нижнего Тагила начинают подозревать у себя коронавирус. Что говорят врачи?
В Свердловской области особый режим продлен до 20 апреля
Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США
Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю
Читайте
также
Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус
«Я забирал людей по частям». Как работает скорая помощь Нижнего Тагила
Карта распространения коронавируса в Свердловской области