В России число больных коронавирусом превысило 106 тысяч человек

За сутки с 29 на 30 апреля подтверждено 7099 случаев заболевания. При этом, у 2829 человек коронавирус не проявляет симптомы.

Кроме того, по выздоровлению из больниц выписались 1333 человека. Так, общее количество тех, кто выздоровел, составило 11 619 человек.

Также подтверждены новые летальные случаи. За сутки скончался 101 пациент. Общее количество летальных случаев достигло 1073.