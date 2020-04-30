В Свердловской области общее число заболевших коронавирусом превысило 700 человек

Общее количество заболевших достигло 703 человек.

Так, новые случаи выявлены в различных городах области — Екатеринбурге, Асбесте, Алапаевске, Белоярском городском округе, Березовском, Верхнем Дуброво, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Камышлове, Первоуральске, Пышминском городском округе.

Также отмечается, что среди заболевших есть семь человек из других регионов России.

Из общего количества зараженных, 18 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 54 состояние расценивается как средней тяжести.

Новых летальных случаев не подтверждено. В регионе по-прежнему официально зарегистрирован только один пациент, скончавшийся от коронавируса.

Количество выздоровевших граждан выросло до 125. Так, за сутки из больниц выписали десять человек.