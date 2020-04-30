В Свердловской области общее число заболевших коронавирусом превысило 700 человек
За последние сутки в Свердловской области выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Общее количество заболевших достигло 703 человек.
Так, новые случаи выявлены в различных городах области — Екатеринбурге, Асбесте, Алапаевске, Белоярском городском округе, Березовском, Верхнем Дуброво, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Камышлове, Первоуральске, Пышминском городском округе.
Также отмечается, что среди заболевших есть семь человек из других регионов России.
Из общего количества зараженных, 18 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 54 состояние расценивается как средней тяжести.
Новых летальных случаев не подтверждено. В регионе по-прежнему официально зарегистрирован только один пациент, скончавшийся от коронавируса.
Количество выздоровевших граждан выросло до 125. Так, за сутки из больниц выписали десять человек.
В России количество случаев заболевания коронавирусом превысило 106 тысяч человек. За последние сутки выявлено более семи тысяч случаев заражения.