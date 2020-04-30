В Свердловской области восстановят 28 тысяч гектаров леса в 2020 году

Шесть тысяч гектаров засеют саженцами хвойных деревьев вручную. Работы уже начались в Ирбитском, Байкаловском, Березовском, Талицком, Тугулымском и Алапаевском лесничествах. Для лесовосстановления в этом году было выращено 34,5 миллиона саженцев. Почву для посадки подготовили в прошлом году.