В Свердловской области восстановят 28 тысяч гектаров леса в 2020 году
Сегодня, 21:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 году в Свердловской области восстановят 28 тысяч гектаров леса в рамках нацпроекта «Экология», сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Шесть тысяч гектаров засеют саженцами хвойных деревьев вручную. Работы уже начались в Ирбитском, Байкаловском, Березовском, Талицком, Тугулымском и Алапаевском лесничествах. Для лесовосстановления в этом году было выращено 34,5 миллиона саженцев. Почву для посадки подготовили в прошлом году.
Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов пояснил, что по нацпроекту в регионе увеличиваются площади восстановления леса. В 2019 году вместо 27 тысяч гектаров было восстановлено 32 тысячи гектаров.
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