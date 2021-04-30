110 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского, Рефтинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 86 154 случая заболевания коронавирусом. Состояние 221 пациента оценивается как тяжелое, из них 114 находятся в отделениях реанимации, а 78 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 731 случай коронавируса в 82 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 805 288 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 835 человек, из них 120 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 8 406 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 008 и Санкт-Петербурге — 1 011 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 427 946 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 103 летальных случая.
За все время в России от инфекции скончались 110 128 человек, из них 397 — за период с 29 по 30 апреля.