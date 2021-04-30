110 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 406 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 008 и Санкт-Петербурге — 1 011 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 427 946 пациентов.