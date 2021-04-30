110 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

110 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
110 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:28Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
110 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за период с 29 по 30 апреля, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии инфекция выявлена у более 86,1 тысячи свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского, Рефтинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 86 154 случая заболевания коронавирусом. Состояние 221 пациента оценивается как тяжелое, из них 114 находятся в отделениях реанимации, а 78 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 731 случай коронавируса в 82 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 805 288 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79,8 тысячи человек

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 835 человек, из них 120 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 406 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 008 и Санкт-Петербурге — 1 011 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 427 946 пациентов.

10 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 103 летальных случая.

За все время в России от инфекции скончались 110 128 человек, из них 397 — за период с 29 по 30 апреля.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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