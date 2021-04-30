Более 11 тысяч тагильчан приняли участие в весенней генеральной уборке улиц

Более 11 тысяч жителей Нижнего Тагила приняли участие в городских субботниках. Уборка проводилась на общественных территориях, зонах отдыха, у мемориалов, а также на придомовых территориях.

В общей сложности на субботники вышли порядка 800 предприятий и организаций. Традиционно это были коллективы крупных градообразующих предприятий, муниципальных служб, учреждений культуры и образования, управляющие компании и ТСЖ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Отмечается, что активное участие принимала молодежь. Кроме того, 24 апреля в Нижнем Тагиле прошел Городской студенческий субботник. Ребята очищали территорию в пойме реки Тагил вдоль улицы Аганичева. Волонтеры «Единой России» рассказали, что на уборке присутствовали более 70 человек. За два часа было собрано 250 мешков мусора и большой объем старых веток. На майские праздники глава города Владислав Пинаев поручил дорожным и коммунальным службам следить за чистотой в усиленном режиме.

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