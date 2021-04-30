Чиновник ГГО привлечен к ответственности за незаконную свалку в Новоасбесте

Чиновник ГГО привлечен к ответственности за незаконную свалку в Новоасбесте
Чиновник ГГО привлечен к ответственности за незаконную свалку в Новоасбесте
Сегодня, 19:43Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: Житель поселка Новоасбест
Нижнетагильская природоохранная прокуратура наказала чиновника ГГО за несанкционированную свалку строительного мусора рядом с поселком Новоасбест. Однако при этом ликвидация отходов так и не была проведена.

По словам местных жителей, свалку устроило ПАО «Уралхимпласт» после реконструкции цеха литейных смол. В связи с этим они написали заявление в отделение полиции № 1 Нижнего Тагила. Однако участковый полицейский в возбуждении уголовного дела отказал «в связи с отсутствием события преступления».

Тогда местные жители обратились в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру. Ведомство провело проверку, которая подтвердила факт несанкционированного сброса строительных и других отходов. В связи с этим прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и все материалы были переданы в ОБЭП.

Свалка строительного мусора
Фото:Житель поселка Новоасбест

Кроме того, природоохранный прокурор внес представление в адрес главы ГГО Дмитрия Летникова. После чего директор МКУ «Управление хозяйством» Горноуральского городского округа Валерий Кузьминых был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на это, свалка строительного мусора продолжает оставаться на месте и ее ликвидацией никто не занимается. Как сообщают жители Новоасбеста, с наступлением тепла мусор начал выделять устойчивый запах фенола.

Сюжеты:
ЭкологияПригород
новоасбестГорноуральский городской округсвалка
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