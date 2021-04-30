Куйвашев ответил на просьбу разрешить родителям посещать выпускные в детских садах

Куйвашев ответил на просьбу разрешить родителям посещать выпускные в детских садах
Куйвашев ответил на просьбу разрешить родителям посещать выпускные в детских садах
Сегодня, 22:17Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву задали вопрос, почему нельзя разрешить родителям присутствовать на выпускных в детских садах.

Глава региона сообщил, что ранее уже отвечал на данный вопрос. По его мнению, детские сады и образовательные учреждения нуждаются в повышенном внимании с точки зрения эпидбезопасности. Куйвашев отметил, что в детском саду несовершеннолетние постоянно находятся в замкнутых коллективах.

Как только мы родителей начинаем без ограничений впускать в детский сад, риски значительно возрастают. Ну, просто потому, что у взрослых людей ежедневно гораздо больше контактов, написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram.

Он вновь напомнил, что выпускной для определенной группы детей можно провести на улице. Данная альтернатива является возможной.

Напомним, Евгений Куйвашев с рабочим визитом приехал в Богданович. Там он оценил ассортимент продуктов в местных магазинах и возмутился ценам на товары свердловских производителей.

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