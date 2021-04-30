Куйвашев ответил на просьбу разрешить родителям посещать выпускные в детских садах

Глава региона сообщил, что ранее уже отвечал на данный вопрос. По его мнению, детские сады и образовательные учреждения нуждаются в повышенном внимании с точки зрения эпидбезопасности. Куйвашев отметил, что в детском саду несовершеннолетние постоянно находятся в замкнутых коллективах.
Как только мы родителей начинаем без ограничений впускать в детский сад, риски значительно возрастают. Ну, просто потому, что у взрослых людей ежедневно гораздо больше контактов, написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram.
Он вновь напомнил, что выпускной для определенной группы детей можно провести на улице. Данная альтернатива является возможной.
Напомним, Евгений Куйвашев с рабочим визитом приехал в Богданович. Там он оценил ассортимент продуктов в местных магазинах и возмутился ценам на товары свердловских производителей.