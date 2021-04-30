На сложности с записью в детскую поликлинику пожаловались жители поселка Уралец

Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом пожаловались, что с трудом могут записать детей к специалистам в поликлиники.

Взрослое население поселка относится к Демидовской больнице. Однако в поликлинике нет отделения педиатрии, поэтому возникают сложности с записью детей к специалистам, рассказала редакции TagilCity.ru жительница поселка Уралец. У нас в поликлинике Уральца есть детский кабинет, приезжает педиатр, ставят прививки. Записаться к специалистам можно только через нее, при этом талоны ждем месяцами. Чаще всего отправляют на обследование в Екатеринбург. Мне дешевле обойдется провести платное обследование в Тагиле, чем ехать туда,отметила женщина. Также она рассказала, что ее дочь наблюдается у эндокринолога в поликлинике на Гальянке. Врач выдал направление к хирургу на консультацию по сопутствующему заболеванию. Я сама к хирургу с направлением в регистратуре записать ее не могу. Мне надо идти к педиатру в Уральце и записываться только через нее. Специалист УЗИ для пригорода в декрете, записи нет вообще. Придется проходить платно, рассказала сельчанка. В структурные подразделения Детской городской больницы Нижнего Тагила запись производится по медицинским показаниям при наличии направления. По вопросам записи к врачам-специалистам в пресс-службе ДГБ рекомендовали обращаться к руководству медицинского учреждения по месту прикрепления ребенка. Запись пациентов, прикрепленных к другим медицинским учреждениям Горнозаводского округа проводят сотрудники медицинского учреждения по электронной почте. Затем, по факту записи, в больницу также по электронной почте отправляется письмо с маршрутным листом. В нем указаны место и дата приема, время консультации, номер кабинета, а также имя и фамилия врача-специалиста, пояснили журналисту редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ. Там отметили, что записать детей родители могут к гастроэнтерологу, нефрологу, кардиологу, ревматологу, эндокринологу, аллергологу-иммунологу, окулисту, хирургу и неврологу. Также в пресс-службе рассказали, что в Свердловской области для улучшения качества медицинской помощи детям действует трехуровневая система оказания медпомощи. Первый уровень — это медучреждение, к которому прикреплен ребенок. Там он получает основную медицинскую помощь. На втором уровне работают межмуниципальные центры по различным направлениям: кардиология, нефрология, гастроэнтерология, неврология и так далее. Туда отправляют детей при возникновении вопросов по диагностике, лечению и обследованию. В случае отсутствия необходимого специалиста в медучреждении первого уровня, пациенты также направляются в больницы второго уровня. Затем, в случае необходимости, дети направляются к специалистам третьего уровня, к ним относятся Областная детская клиническая больница, центр «Бонум» и так далее. Все консультации должны быть обоснованы с медицинской точки зрения. Медицинскую помощь должны получить дети, которые действительно в ней нуждаются, отметили в пресс-службе ДГБ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter