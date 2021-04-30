Новый маммографический рентген за 10 млн получит горбольница № 1 Нижнего Тагила

Поставщику необходимо предоставить комплект изделий, предназначенных для генерации рентгеновских изображений груди с использованием цифровых технологий. Аппарат используется для скрининга рака молочной железы, а также во время процедур биопсии. Система разработана для получения двумерных рентгеновских изображений, но также может включать в себя программное обеспечение для создания трехмерной модели.