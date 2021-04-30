Новый маммографический рентген за 10 млн получит горбольница № 1 Нижнего Тагила
Сегодня, 14:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com

Новый маммографический рентген за 10 млн получит горбольница № 1 Нижнего Тагила

В горбольницу № 1 Нижнего Тагила поставят новую стационарную рентгеновскую маммографическую систему.

Заявки от поставщиков принимаются до 14 мая. Всего минздрав Свердловской области закупит 23 системы. Начальная цена контракта составляет 230 миллионов рублей.

Согласно разнарядке, системы получат 21 медицинское учреждение региона в Екатеринбурге, Ирбите, Серове, Арамиле и других городах. Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2020 года.

Поставщику необходимо предоставить комплект изделий, предназначенных для генерации рентгеновских изображений груди с использованием цифровых технологий. Аппарат используется для скрининга рака молочной железы, а также во время процедур биопсии. Система разработана для получения двумерных рентгеновских изображений, но также может включать в себя программное обеспечение для создания трехмерной модели.

Поставщик должен доставить товар в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Приемку оборудования осуществляют материально ответственные лица получателя. Поставщикам необходимо наладить систему и ввести ее в эксплуатацию.

Контракт вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, больницы Нижнего Тагила получат три новых универсальных системы УЗИ. Всего минздрав Свердловской области закупает 82 аппарата.

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