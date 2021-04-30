Новый маммографический рентген за 10 млн получит горбольница № 1 Нижнего Тагила

Сегодня, 14:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Заявки от поставщиков принимаются до 14 мая. Всего минздрав Свердловской области закупит 23 системы. Начальная цена контракта составляет 230 миллионов рублей.
Согласно разнарядке, системы получат 21 медицинское учреждение региона в Екатеринбурге, Ирбите, Серове, Арамиле и других городах. Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2020 года.
Поставщику необходимо предоставить комплект изделий, предназначенных для генерации рентгеновских изображений груди с использованием цифровых технологий. Аппарат используется для скрининга рака молочной железы, а также во время процедур биопсии. Система разработана для получения двумерных рентгеновских изображений, но также может включать в себя программное обеспечение для создания трехмерной модели.
Поставщик должен доставить товар в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Приемку оборудования осуществляют материально ответственные лица получателя. Поставщикам необходимо наладить систему и ввести ее в эксплуатацию.
Контракт вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, больницы Нижнего Тагила получат три новых универсальных системы УЗИ. Всего минздрав Свердловской области закупает 82 аппарата.