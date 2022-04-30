Мэр Нижнего Тагила и губернатор Свердловской области вышли на субботник

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сегодня, 30 апреля, состоялись общегородские субботники. На уборку территорий вышли также Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге в Дендропарк вышли сотрудники екатеринбургской мэрии. Члены правительства Свердловской области уборкой занимаются на территории регионального госпиталя ветеранов войн: Алексей Шмыков, Павел Креков, Людмила Бабушкина и Дмитрий Ионин. Фото: ЕАН Возле памятника военным медикам Евгений Куйвашев, депутаты и члены правительства посадили новые ели. В то же время депутаты Заксобрания сажают ели вдоль аллеи на территории госпиталя, сообщает ЕАН. Фото: ЕАН В субботнике также участвует вице-спикер свердловского Заксобрания и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Фото: ЕАН Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев тоже вышел на субботник, который состоялся в поселке Старатель. Кроме Пинаева наводить порядок вышли руководители администрации города, депутаты гордумы, представители предприятий и организаций, жители поселка и сотрудники Нижнетагильского института испытания металлов. Фото: личная страница Владислава Пинаева во ВКонтакте Проводить субботник именно в Старателе пожелали жители поселка в ходе встречи с Владиславом Пинаевым. Сегодня мы реализуем только часть из запланированных работ,отметил мэр Нижнего Тагила. Будет проведена очистка территории вдоль улицы Гагарина, кронирование деревьев, а также будет заасфальтирован тротуар около библиотеки, больницы и магазина. Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев также рассказал, что в 2022 году в Старателе отремонтируют еще несколько тротуаров и дорог. За каждым руководителем закреплена своя территория. Сегодня мы убираем парковую зону, также не останавливаются работы по очистке на самом полигоне,рассказал гендиректор НТИИМа Николай Смирнов, который тоже вышел на субботник. На уборку территории в числе местных жителей вышла Валентина Прокопьевна Ломакина, которой в мае исполнится 83 года. В НТИИМе женщина проработала всю жизнь. Потом она стала заниматься общественной деятельностью. Очень хочется, чтобы в поселке был порядок, чтобы было чисто,говорит Валентина Прокопьевна. Кроме того, ветеран приняла участие в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды». Во время субботника волонтеры помогали желающим голосовать.

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