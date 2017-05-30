Более 10 тысяч жителей Свердловской области подверглись укусам клещей с начала 2017 года

На данный момент зарегистрировано 10 326 случаев присасывания клещей на территории региона, среди пострадавших – 2163 ребенка.

С диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировано 38 человек, это ниже показателя прошлого года в аналогичный период.

На территории Свердловской области проводятся акарицидные обработки. Так, сейчас обработано 6797 га земли, сообщает областной Роспотребнадзор.

При этом заметим, что жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие в городе вакцины для детей против клещевого энцефалита.