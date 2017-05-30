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Более 10 тысяч жителей Свердловской области подверглись укусам клещей с начала 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 10 тысяч жителей Свердловской области подверглись укусам клещей с начала 2017 года

30 мая 2017, 10:05Здоровье и экология
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