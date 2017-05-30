Более 10 тысяч жителей Свердловской области подверглись укусам клещей с начала 2017 года
30 мая 2017, 10:05Здоровье и экология
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Более 10 тысяч жителей Свердловской области подверглись укусам клещей с начала этого года.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент зарегистрировано 10 326 случаев присасывания клещей на территории региона, среди пострадавших – 2163 ребенка.
С диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировано 38 человек, это ниже показателя прошлого года в аналогичный период.
На территории Свердловской области проводятся акарицидные обработки. Так, сейчас обработано 6797 га земли, сообщает областной Роспотребнадзор.
При этом заметим, что жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие в городе вакцины для детей против клещевого энцефалита.
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