Как не разориться, став веганом?

На первый взгляд, всё совершенно очевидно: мясо – продукт достаточно дорогой, и если заменить его, например, на доступную картошечку или бобы, то экономия не заставит себя ждать.

Свинина – 350-400 руб/кг, картофель – 35-50 руб/кг, соевые бобы – 50 руб/кг

Однако долго протянуть на скудном рационе без вреда здоровью не получится. Если в ваши планы не входит лечение у гастроэнтеролога, то «веганить» придется по всем правилам. А это значит, что помимо салата и огурцов с бесплатной бабушкиной грядки вам придется приобретать множество совсем недешевых продуктов. Потому, что еда, от которой вы решили отказаться, содержит огромное количество витаминов, белков и аминокислот, без которых веганская диета превращается в опасную голодовку.

Чтобы этого не допустить, в состав вашего ежедневного меню помимо доступных овощей и круп, должны входить ещё и:

сухофрукты,

тофу,

цельные зерна,

свежая спаржа,

морские водоросли и т.д.

Без разнообразных орехов веганство просто недопустимо, ведь именно они становятся источником полезных жиров. А стоит кешью, миндаль и арахис совсем недешево!

Кешью – 800 руб/кг, миндаль – 500 руб/кг, арахис – 150 руб/кг

Веганский рацион обязательно дополняется грибами – мало того, что они питательны, так еще и содержат многие редкие аминокислоты, которые всегда будут у вас в дефиците. Веганские маргарин, майонез, сахар и черный голландский какао разрешены и вроде даже существуют, но чтобы их найти, придется очень сильно постараться, и вряд ли они стоят копейки. При этом налегать на один из видов продуктов не получится: начнете делать упор на сою – получите проблемы с желудком. Питание всегда должно быть разнообразным и сбалансированным!

Восполнять дефицит многих микроэлементов придется за счет потребления дополнительных пищевых добавок и поливитаминов. Например, витамин B12 не получится получить из растительной пищи, поэтому к затратам придется добавить расходы на дрожжевые хлопья и растительное молоко.

Комплексные мультивитамины на 1 месяц для взрослых – 450-500 руб, для детей – 300-400 руб.

Перед тем, как встать на путь истинного вегана, серьезно задумайтесь. Если экономия – это единственная причина, по которой вы решили отказаться от мяса и яиц, то игра не стоит свеч. Сохранить значительные суммы, особенно на первых парах, и без вреда здоровью точно не выйдет.

Сами веганы дают начинающим следующие советы по экономному и полезному питанию:

закупать продукты с длительным сроком годности. Такие, как рис, фасоль, горох, чечевица или кускус, - большими пакетами. Как правило, они продаются в гипермаркетах по минимальной цене.

заготавливать овощи впрок: приобретать их в сезон, когда они дешевы, и замораживать в контейнерах и мешках.

выращивать пряные травы, из которых готовятся соусы и приправы, прямо на подоконнике.

объединяться в группы и покупать растительное сырье для приготовления пищи оптом.

планировать сезонное питание: летом выгоднее налегать на овощи и фрукты с ближайшего рынка, зимой дешевле брать за основу рациона крупы.

выращивать на даче часть необходимых овощей и фруктов самостоятельно. Домашние заготовки из помидорок и огурчиков тоже помогут сохранить бюджет.

Как видим, постный рацион может быть разнообразным, но он далеко не дешев. Даже оптовые закупки требуют крупных сумм, хотя бы раз в месяц, и множество мелких расходов. Но если вдруг кошелек опустел раньше времени, не стоит отказываться от своей задумки! В этом случае может выручить онлайн-займ сервиса «Робот Займер». Займ оформляется в интернете из любой точки России по одному паспорту. Тратить деньги можно на любые цели, включая интернет-закупки продуктов. Но самое главное – процесс оформления и перевода денег занимает считанные минуты. А когда хочется кушать, согласитесь, время ожидания – это главное.

Ксения Суслина,