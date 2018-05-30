Бесплатные фитнес-тренировки стартуют на открытых площадках Нижнего Тагила с 1 июня

Проект был запущен студентами из Казани в 2015 году и сегодня охватывает более 20 городов России. С 1 июня 2018 года к движению присоединяется Нижний Тагил.



Открытые тренировки пройдут на двух городских площадках: в парке имени Бондина можно будет заниматься каждое первое и третье воскресенье месяца. Каждое второе и четвертое воскресенье будут проводиться тренировки на спортивной площадке, расположенной на набережной тагильского пруда. Руководить занятиями будут профессиональные тренеры, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



Первая тренировка состоится 1 июня в 17:00 в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Там жители города увидят презентации различных спортивных направлений, примут участие в пробных занятиях, а также получат консультации фитнес-тренеров.