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Новости Нижнего Тагила

Бесплатные фитнес-тренировки стартуют на открытых площадках Нижнего Тагила с 1 июня

30 мая 2018, 06:05Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,фитнес,тренировка,парк Бондина,набережная,тренер
С 1 июня 2018 года любой житель Нижнего Тагила сможет стать участником бесплатной спортивной тренировки в парках, скверах и на других открытых площадках. В городе стартует проект «Зелёный фитнес».

Проект был запущен студентами из Казани в 2015 году и сегодня охватывает более 20 городов России. С 1 июня 2018 года к движению присоединяется Нижний Тагил.

Открытые тренировки пройдут на двух городских площадках: в парке имени Бондина можно будет заниматься каждое первое и третье воскресенье месяца. Каждое второе и четвертое воскресенье будут проводиться тренировки на спортивной площадке, расположенной на набережной тагильского пруда. Руководить занятиями будут профессиональные тренеры, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Первая тренировка состоится 1 июня в 17:00 в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Там жители города увидят презентации различных спортивных направлений, примут участие в пробных занятиях, а также получат консультации фитнес-тренеров.

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