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Летняя погода в Свердловской области начнется во второй половине июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летняя погода в Свердловской области начнется во второй половине июня

30 мая, 13:45Здоровье и экология
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