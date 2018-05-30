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Новости Нижнего Тагила

Летняя погода в Свердловской области начнется во второй половине июня

30 мая 2018, 13:45Добавить новость
погода,экология,Урал,лето,потепление,прогноз,температура,синоптики,Свердловская область

Повышение температуры на Среднем Урале ожидается с 4-5 июня. Настоящая летняя погода ожидается со второй декады июня. 

По данным главного синоптика ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Свердловской области Галины Шепоренко, начало мая не обещало тепла, позже, в самый разгар весеннего роста, можно было наблюдать стойкие потоки воздуха с северо-запада. Вот почему имеется существенная разница в погодных условиях между Москвой и Екатеринбургом, которые располагаются почти на одной широте.

 

В начале июня эта погода переместится и продлится. Первые числа будут не очень обнадеживающими, с той лишь разницей, что станет меньше осадков. Начнёт теплеть, но не кардинально – до 17-19 градусов с 4 или 5 июня. Но настоящее лето будет во второй декаде июня, -- сообщает синоптик ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Свердловской области Галины Шепоренко.

 

В то же время Галина Шепоренко упомянула, что точный на 95% прогноз возможно сделать только на пять дней вперед. Не стоит верить прогнозам на более длительный срок, сообщает ОТВ.

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