Летняя погода в Свердловской области начнется во второй половине июня

Повышение температуры на Среднем Урале ожидается с 4-5 июня. Настоящая летняя погода ожидается со второй декады июня.



По данным главного синоптика ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Свердловской области Галины Шепоренко, начало мая не обещало тепла, позже, в самый разгар весеннего роста, можно было наблюдать стойкие потоки воздуха с северо-запада. Вот почему имеется существенная разница в погодных условиях между Москвой и Екатеринбургом, которые располагаются почти на одной широте.

В начале июня эта погода переместится и продлится. Первые числа будут не очень обнадеживающими, с той лишь разницей, что станет меньше осадков. Начнёт теплеть, но не кардинально – до 17-19 градусов с 4 или 5 июня. Но настоящее лето будет во второй декаде июня, -- сообщает синоптик ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Свердловской области Галины Шепоренко.

В то же время Галина Шепоренко упомянула, что точный на 95% прогноз возможно сделать только на пять дней вперед. Не стоит верить прогнозам на более длительный срок, сообщает ОТВ.