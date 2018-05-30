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Новости Нижнего Тагила

ООО «МедикоФарм» из Новоуральска оштрафовано за поставку контрафактных лекарств

30 мая 2018, 09:30Добавить новость
деньги,закон,нарушение,прокуратура,Россия,Свердловская область,штраф,краснодар,Новоуральск
В Свердловской области оштрафовали новоуральскую компанию ООО «МедикоФарм», которая поставила в аптеку Краснодарского края жизненно важные лекарства, применяемые при рассеянном склерозе, не выпускавшиеся производителем.

Запрос на проверку в уральскую прокуратуру пришёл от Федеральной службы здравоохранения по Краснодарскому краю. Специалисты службы нашли в лекарствах «Несклер, капсулы 0,5 мг №28» признаки подделки.

Было установлено, что на основании муниципального контракта от декабря 2017 года, фирма из Новоуральска заключила с горздравом Краснодара соглашение по поставке трёх упаковок названного лекарства на 208,7 тыс. рублей в местную аптеку. Были поставлены три упаковки, но вскоре выяснилось, что две из них производитель не выпускал. Это подтвердил сам производитель.

Одновременно в ходе проверки были выявлены грубые нарушения лицензионных требований в ООО «МедикоФарм». В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Впоследствии суд назначил штраф в 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

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