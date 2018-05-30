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ООО «МедикоФарм» из Новоуральска оштрафовано за поставку контрафактных лекарств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ООО «МедикоФарм» из Новоуральска оштрафовано за поставку контрафактных лекарств

30 мая, 09:30Здоровье и экология
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