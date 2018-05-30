ООО «МедикоФарм» из Новоуральска оштрафовано за поставку контрафактных лекарств

Было установлено, что на основании муниципального контракта от декабря 2017 года, фирма из Новоуральска заключила с горздравом Краснодара соглашение по поставке трёх упаковок названного лекарства на 208,7 тыс. рублей в местную аптеку. Были поставлены три упаковки, но вскоре выяснилось, что две из них производитель не выпускал. Это подтвердил сам производитель.