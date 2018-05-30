Сильный ветер и град ожидаются в Нижнем Тагиле 30 и 31 мая
30 мая, 23:30Здоровье и экология
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Порывы ветра, достигающие 20-25 м/с, и град ожидаются в Нижнем Тагиле с 30 по 31 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению ЕДДС Нижнего Тагила, 30 и 31 мая по Свердловской области объявлено экстренное предупреждение.
Синоптики сообщают, что в последние два дня весны местами по региону ожидается крупный град, сильные дожди, а также сильный ветер с порывами до 20-25 м/с.
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