Экологи выявили загрязнение рек на севере Свердловской области

Для исследования брались пробы из рек Сосьва, Ивдель, Вагран, Шегультан. Результаты стали известны 27 мая. Наибольшее количество загрязняющих веществ обнаружено в пробах из реки Шегультан (содержание меди превышено в 240 раз, цинка — в 25 раз). Также превышение допустимого количества загрязняющих веществ зафиксировано в пробах из рек Ивдель и Сосьва. В реке Сосьва: медь — в 108 раз, марганец — в 19 раз, цинк — в 24 раза. В реке Ивдель содержание меди выше нормы в 52 раза, марганца — в 12 раз.