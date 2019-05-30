Синоптики обещают тагильчанам жару и грозы

Сегодня, в четверг, синоптики обещают горожанам до +22 градусов, солнечно и без осадков. Ветер — до 13 метров в секунду.

В пятницу, 31 мая, тагильчан днем ждет жаркая погода — до +23 градусов. В ночные часы синоптики обещают похолодание до +15 градусов. В течение дня возможны дожди с грозами. Ветер — до 17 метров в секунду.

В субботу, в первый день лета, жителям Нижнего Тагила обещают +19 градусов днем и +13 градусов ночью. Также дожди с грозами. Ветер — до 9 метров в секунду.

В воскресенье днем будет до +20 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +12 градусов. Не исключены дожди с грозами. Ветер — до 12 метров в секунду.