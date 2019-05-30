В Свердловской области уничтожили более тонны нелегальных фруктов

Нелегальная продукция была выявлена сотрудниками УФСБ и Россельхознадзора. Незаконно ввезенные фрукты обнаружили на одной из плодоовощных баз Екатеринбурга в рамках рейдового мероприятия. Товар не имел маркировки, а также сопроводительной документации.