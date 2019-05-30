В Свердловской области уничтожили более тонны нелегальных фруктов
Сегодня, 15:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На полигоне в Свердловской области уничтожены более тонны нектаринов и яблок, нелегально ввезенных на территорию России, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Нелегальная продукция была выявлена сотрудниками УФСБ и Россельхознадзора. Незаконно ввезенные фрукты обнаружили на одной из плодоовощных баз Екатеринбурга в рамках рейдового мероприятия. Товар не имел маркировки, а также сопроводительной документации.
В апреле этого года сотрудники УФСБ на полигоне отходов уничтожили 1,5 тонны нелегальных яблок и шампиньонов.
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