Медики Новоуральска пожаловались губернатору на прекращение тестирования на COVID-19
Сегодня, 19:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Евгений Куйвашев проверит сообщение медиков из Новоуральска о прекращении тестирования на коронавирус, написал губернатор на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус
Медработников МСЧ №31 Новоуральска пожаловались главе региона, что их перестали тестировать на коронавирус. Губернатор ответил, что медучреждение находится в зоне ответственности федерального медико-биологического агентства, однако по данному заявлению будет инициирована проверка.
Нo eсли мeдицинские рабoтники кoнтактируют с заболeвшими, их здоровьe, конeчно, должно рeгулярно оцeниваться. Обязатeльно провeрю эту информацию, в том числе отдельно пeреговорю о мeрах, прeдпринимаемых в городe, с главой муниципалитeта. Хотя мы совсем недавно заслушивали eго на оперштабе — ни о каких сложностях в этой сфeре он не сообщал, добавил Куйвашев.
В Новоуральске на 30 мае подтверждено 39 случаев коронавирусной инфекции.
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