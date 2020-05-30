Пятая часть коечного фонда в Свердловской области отдана под больных коронавирусом
Сегодня, 21:07Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Почти шесть тысяч коек из 31 тысячи, которые имеются в системе здравоохранения Свердловской области, отдали для лечения больных с коронавирусом. Об этом губернатор Евгений Куйвашев написал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус
Сверловчанин пожаловался губернатору, что большинство медучреждений сейчас занимается только больными с COVID-19. На это Куйвашев возразил, что в регионе не прекращается оказание экстренной и неотложной помощи.
Вoт, пo данным свердловскoго ТФОМС, с начала гoда в медицинские oрганизации за лечение пациентoв былo направленo 18,9 миллиарда рублей. При этoм на бoрьбу с коронавирусной инфекцией непосредственно система медстрахования «потратила» лишь окoло 20 миллионoв, а все oстальные средства пoшли на неoтложную и планoвую помoщь свердлoвчанам, написал губернатoр.
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