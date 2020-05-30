ЦГБ №3 в Екатеринбурге станет реабилитационным центром для переболевших COVID-19

Например, в Екатеринбурге планируют перепрофилировать под эти цели центральную горбольницу №3. Однако, согласно документам, стационар для оказания неотложной помощи продолжит функционировать в прежнем режиме.

Решение о направлении на реабилитацию будет приниматься специалистом минздрава посредством телемедицины – в ходе консультации у переболевшего коронавирусом будут выяснять его нынешнее состояние. Например, у таких потенциальных «клиентов» реабилитационных центров должно быть два отрицательных анализа на COVID-19, отсутствие повышенной температуры и насыщении крови кислородом не менее 94%.