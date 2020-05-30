ЦГБ №3 в Екатеринбурге станет реабилитационным центром для переболевших COVID-19
Сегодня, 17:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Минздрав Свердловской области утвердил правила проведения реабилитации для переболевших коронавирусом уральцев. Соответствующий документ за подписью министра Андрея Цветкова размещён на портале правовой информации.
Сюжеты: Коронавирус
Например, в Екатеринбурге планируют перепрофилировать под эти цели центральную горбольницу №3. Однако, согласно документам, стационар для оказания неотложной помощи продолжит функционировать в прежнем режиме.
Решение о направлении на реабилитацию будет приниматься специалистом минздрава посредством телемедицины – в ходе консультации у переболевшего коронавирусом будут выяснять его нынешнее состояние. Например, у таких потенциальных «клиентов» реабилитационных центров должно быть два отрицательных анализа на COVID-19, отсутствие повышенной температуры и насыщении крови кислородом не менее 94%.
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