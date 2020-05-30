В Екатеринбурге среди заболевших COVID-19 медиков есть сотрудники скорой помощи
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге несколько медиков скорой помощи заразились коронавирусной инфекцией, пишет Ура.ру со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи Игоря Пушкарева.
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Точное количество заболевших Пушкарев не назвал, но уточнил, что их не более 1,5% от общей численности персонала.
Также главврач скорой отметил, что в день поступает от 200 до 220 вызовов, связанных с коронавирусом. Эти цифры составляют 18-20% от общего числа вызов.
Напомним, ранее случаи заражения COVID-19 среди медиков были выявлены в горбольнице № 6, в ЦГБ № 1, госпитале для ветеранов и других медучреждениях Екатеринбурга.
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