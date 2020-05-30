В Екатеринбурге среди заболевших COVID-19 медиков есть сотрудники скорой помощи

Точное количество заболевших Пушкарев не назвал, но уточнил, что их не более 1,5% от общей численности персонала.

Также главврач скорой отметил, что в день поступает от 200 до 220 вызовов, связанных с коронавирусом. Эти цифры составляют 18-20% от общего числа вызов.