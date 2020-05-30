В Екатеринбурге в ОКБ № 1 коронавирусом заразились 16 человек

По сообщению оперативного штаба области, инфекцией заразились 16 человек, включая медиков. В медучреждении введены карантинные меры для предотвращения распространения вируса.

Напомним, ранее в ОКБ № 1 уже был зафиксирован один случай заражения врачом COVID-19, еще двое медиков были с подозрением на коронавирус.