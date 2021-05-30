На предприятии Сутягинского Роспотребнадзор нашел «непростительно много нарушений»

Особое внимание было уделено фенольному цеху. Его планировалось открыть еще в ноябре 2019 года к приезду в Омск президента РФ Владимира Путина. Однако сроки были сдвинуты. В результате работу он начал только в январе 2020 года. Теперь Роспотребнадзор сообщает, что производство запущено без соответствующих разрешений. Также в ведомстве отметили, что в 2020 и 2021 году от стационарных источников в цехе не получилось взять пробы воздуха, потому что работа останавливалась по разным причинам.