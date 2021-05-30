На предприятии Сутягинского Роспотребнадзор нашел «непростительно много нарушений»

На предприятии были найдены как новые, так и обнаруженные ранее нарушения. Об этом сообщила на своей странице в Instagram глава ведомства Светлана Родионова.
Найдено непростительно много нарушений. У компании нет плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Перечень мероприятий по сокращению выбросов не выполняется. Не ведется учет отходов,сообщила Радионова на своей странице в Instagram.
Она добавила, что фенольно-ацетоновый цех начал работу без соответствующего разрешения Росприроднадзора. Нарушение специалисты требовали устранить еще во время предыдущей проверки, но предприятие этого не сделало.
По каждому выявленному нарушению были вынесены предписания об устранении. По словам Родионовой, их исполнение будет проверено.
Кроме того, согласно данным на официальном сайте Роспотребнадзора, выявлены и другие нарушения, касающиеся несоответствия законодательству плана мероприятий по снижению выбросов, проведение экологического контроля лабораторией без аккредитации. Кроме того, на предприятии программа производственного экологического контроля разработана на основе недостоверной информации о выбросах.
Особое внимание было уделено фенольному цеху. Его планировалось открыть еще в ноябре 2019 года к приезду в Омск президента РФ Владимира Путина. Однако сроки были сдвинуты. В результате работу он начал только в январе 2020 года. Теперь Роспотребнадзор сообщает, что производство запущено без соответствующих разрешений. Также в ведомстве отметили, что в 2020 и 2021 году от стационарных источников в цехе не получилось взять пробы воздуха, потому что работа останавливалась по разным причинам.
При этом, «Омский Каучук» входит в группу компаний «Титан», которую возглавляет Михаил Сутягинский. На данный момент он планирует построить новый кремниевый завод в Верхней Салде в особой экономической зоне «Титановая долина». Он уже пробовал добиться разрешения на строительство в Омской области, а затем в Челябинске и Новоуральске. На возведение завода планируется потратить 9,3 миллиарда рублей, а запуск производства осуществить в 2024 году.
Однако, как только жители Верхней Салды узнали о строительстве нового предприятия, они начали собирать подписи для запрета «опасного производства». Люди считают, что микрочастицы из газа, который отходит при плавке кварцита, будут откладываться в организме.
Напомним, 6 марта 2014 года на заводе «Омский каучук» произошел взрыв ацетоновой колонны. В результате пострадали два человека. Также трое были госпитализированы. Пожар получил четвертый ранг сложности из пяти возможных.