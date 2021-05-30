Сильный ветер и прохладная погода ожидается в начале недели в Свердловской области

Сильный ветер и прохладная погода ожидается в начале недели в Свердловской области
Сильный ветер и прохладная погода ожидается в начале недели в Свердловской области
Сегодня, 15:12Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
По прогнозам синоптиков, холодно, ветрено и дождливо будет в начале недели в Свердловской области. В понедельник, 31 мая регион накроют грозы, местами возможно выпадение града.

В последний день мая на Средний Урал придут дожди и грозы, а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха 31 мая в дневные часы не поднимется выше +13 градусов.

В МЧС Свердловской области на этот день объявлено штормовое предупреждение.

Во вторник, 1 июня по сообщениям метеорологических служб, будет переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +17 днем и опустятся до +5 ночью.

Такая погода по долгосрочным прогнозам продержится на Среднем Урале до пятницы, 4 июня.

В субботу, 5 июня ожидается до +23 градусов, без осадков. А в воскресенье, 6 июля регион вновь накроют дожди.

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