Дым с лесопилки и миллион за сброс помета. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

За минувшую неделю прибор редакции TagilCity.ru три дня ловил превышение диоксида азота, жители Тагилстроя жалуются на регулярный запах дыма с лесопилки, а прокуратура хочет взыскать 1,4 млн рублей с «Нижнетагильской птицефабрики». Об этих и других события читайте в экологических итогах на TagilCity.ru

Три раза за прошедшую неделю газоанализатор TagilCity.ru ловил превышения диоксида азота на привокзальной площади — 23,26 и 27 мая. Во все дни превышение вещества составляло 1,5 ПДК. Посты УГМС в свою очередь фиксировали превышение сероводорода — 23 мая на Тагилстрое до 1,1 ПДК и 24 мая там же до 1,2 ПДК. Данные о качестве воздуха в период с 27 по 29 мая на сайте ведомства пока не опубликованы. Превышений диоксида азота в 1,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 мая Не только выбросы от заводов приносят дискомфорт тагильчанам. Жители Тагилстроевского района регулярно задыхаются от запаха дыма из-за сжигания отходов лесопилки на улице Индустриальной. По словам местных жителей, жалобы в надзорные органы не помогают, и собственники лесообрабатывающего производства продолжают жечь опил даже во время действия противопожарного режима. Администрация района в ближайшее время пообещала провести расширенное совещание на предмет утилизации отходов производства. От сжигания отходов на лесопилке задыхаются жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле Города из списка программы «Чистый воздух», куда входит и Нижний Тагил, получат дополнительное финансирование в размере 19 млрд рублей на улучшение экологической обстановки. В этом году будет переведено 7,1 млрд рублей, в следующем перечислят 11,8 млрд. Помимо этих средств, 423 миллиона рублей направят на сбор и анализ обобщенных сведений о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух» Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила через суд требует взыскать с «Нижнетагильской птицефабрики» 1,4 млн рублей за сброс куриного помета на почву. Ранее ведомство совместно с Россельхознадзором провело проверку после публикации TagilCity.ru. Оказалось, что поле принадлежит предприятию, а в почве из-за сбросов отходов производства были превышены вредные вещества. За это птицефабрику оштрафовали на 40 тысяч рублей. При этом какой-либо проект восстановительных работ на загрязненном участке отсутствует. 1,4 млн рублей требует прокуратура с «Нижнетагильской птицефабрики» за сброс помета

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