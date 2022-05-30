Партия американской бычьей спермы остановлена в уральском аэропорту

Партия американской бычьей спермы остановлена в уральском аэропорту
Партия американской бычьей спермы остановлена в уральском аэропорту
Сегодня, 16:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Партию американской спермы быков осмотрели в аэропорту Екатеринбурга. Нарушений не обнаружено.

Партия бычьей спермы из Канады и США была остановлена в уральском аэропорту Кольцово. Биоматериал осмотрели ветеринары, нарушений не обнаружили, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Всего поступила 1560 тысяч доз бычьей спермы. В связи с тем, что груз соответствовал всем нормам и имел соответствующую документацию, его не конфисковывали. Биоматериал предназначен для хозяйств Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии.

Ранее парию иностранной бычьей спермы перехватили таможенники в Курганской области. Однако ту посылку признали незаконной. У хозяев не оказалось подтвердительной законность такой перевозки документации.

Сюжеты:
Новости УрФО
сельское хозяйствотаможенникиаэропортбыкЕкатеринбург#2
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