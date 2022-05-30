Партия американской бычьей спермы остановлена в уральском аэропорту

Партия бычьей спермы из Канады и США была остановлена в уральском аэропорту Кольцово. Биоматериал осмотрели ветеринары, нарушений не обнаружили, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Всего поступила 1560 тысяч доз бычьей спермы. В связи с тем, что груз соответствовал всем нормам и имел соответствующую документацию, его не конфисковывали. Биоматериал предназначен для хозяйств Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии.
Ранее парию иностранной бычьей спермы перехватили таможенники в Курганской области. Однако ту посылку признали незаконной. У хозяев не оказалось подтвердительной законность такой перевозки документации.