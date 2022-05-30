Партия американской бычьей спермы остановлена в уральском аэропорту

Всего поступила 1560 тысяч доз бычьей спермы. В связи с тем, что груз соответствовал всем нормам и имел соответствующую документацию, его не конфисковывали. Биоматериал предназначен для хозяйств Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии.