Заразный куриный фарш обнаружили в Свердловской области

Заразный куриный фарш обнаружили в Свердловской области
Заразный куриный фарш обнаружили в Свердловской области
Сегодня, 19:15Здоровье и экологияФото: 1MI
Сальмонеллу, возбудитель опасных заболеваний в мясе птицы выявили сотрудники лабораторий свердловского Россельхознадзора.

Найти в курином фарше бактерии, возбуждающих грозную инфекцию, смогли специалисты референтного центра организации в поселке Совхозный под Екатеринбургом. Продукцию успели осмотреть, прежде чем она пошла бы в продажу.

В мясе свердловских скороспелых цыплят найдена сальмонелла, провоцирующая острую кишечную инфекцию. Поставка ядовитой курятины в торговые точки предотвращена, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Это уже не первый случай обнаружения партий мяса курицы с сальмонеллой в Свердловской области в этом году.

Сюжеты:
Новости УрФО
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