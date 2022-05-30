Заразный куриный фарш обнаружили в Свердловской области

Найти в курином фарше бактерии, возбуждающих грозную инфекцию, смогли специалисты референтного центра организации в поселке Совхозный под Екатеринбургом. Продукцию успели осмотреть, прежде чем она пошла бы в продажу.
В мясе свердловских скороспелых цыплят найдена сальмонелла, провоцирующая острую кишечную инфекцию. Поставка ядовитой курятины в торговые точки предотвращена, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Это уже не первый случай обнаружения партий мяса курицы с сальмонеллой в Свердловской области в этом году.