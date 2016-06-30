45 человек получили отравление кондитерскими изделиями в Невьянске
30 июня 2016, 17:40Здоровье и экология
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В период с 23 по 28 июня 45 жителей Невьянска обратились в больницу с отравлением после употребления продукции кондитерского цеха «Лакомка». Среди них – 14 детей.
27 человек находятся в больнице. У одного ребенка обнаружены сальмонеллы. Остальные пробы исследуются. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора изданию «Интерфакс-Урал».
Массовые отравления кондитерскими изделиями, изготовленными данным предприятием, объясняются многочисленными нарушениями в работе цеха. Антисанитария, отсутствие маркировки, несоблюдение сроков хранения продуктов, отсутствие санитарных книжек у работников. Все это обнаружила проверка Роспотребнадзора в кондитерском цехе.
Продукция признана небезопасной, и в данное время происходит ее изъятие из продажи.
Составлен протокол о временном закрытии производства цеха. Руководитель управления Роспотребнадзора Свердловской области взял ситуацию под особый контроль.
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