45 человек получили отравление кондитерскими изделиями в Невьянске

27 человек находятся в больнице. У одного ребенка обнаружены сальмонеллы. Остальные пробы исследуются. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора изданию «Интерфакс-Урал».

Массовые отравления кондитерскими изделиями, изготовленными данным предприятием, объясняются многочисленными нарушениями в работе цеха. Антисанитария, отсутствие маркировки, несоблюдение сроков хранения продуктов, отсутствие санитарных книжек у работников. Все это обнаружила проверка Роспотребнадзора в кондитерском цехе.

Продукция признана небезопасной, и в данное время происходит ее изъятие из продажи.

Составлен протокол о временном закрытии производства цеха. Руководитель управления Роспотребнадзора Свердловской области взял ситуацию под особый контроль.