«Школы здоровья» приглашают на свои занятия пожилых тагильчан и их родных

В Администрации города данная тема обсуждалась на заседании межведомственного совета, сообщает пресс-служба муниципалитета. Обсуждались мероприятия по оказанию помощи пожилым людям. В заседании приняли участие социальные и медицинские работники, представители совета ветеранов города.

Наталья Багаутдинова, заведующая социальной службой 7-й психиатрической больницы, рассказала о том, какая работа ведется у них. Проводятся консультации для пенсионеров и их родственников, налажено взаимодействие с советом ветеранов. 25 участковых терапевтов и неврологов прошли обучение методам ранней диагностики и лечения возрастных изменений.

Она рассказала о том, что на базе Психиатрической больницы создана «Школа здоровья», которая пенсионерам поможет пройти обследование и получить лечение, а родственникам – научиться правильно ухаживать за больными деменцией.

Лия Мигунова, начальник управления социальных программ и семейной политики Администрации города, отметила, что задачей социальных служб и учреждений здравоохранения продолжает оставаться информирование тагильчан о методах