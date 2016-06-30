В России начнется производство инновационного препарата против гепатита С
Медикамент планируется производить в Ярославской области в рамках Федеральной целевой программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности.
Гепатит С - опасное инфекционное заболевание, из года в год забирающее примерно 1,4 миллионов человеческих жизней по всему миру. В России каждый год регистрируется около 50 тысяч новых случаев заражения этим вирусным заболеванием. Менее 10% из них получают противовирусную терапию. Самой тяжелой считается хроническая форма заболевания. Она требует больших затрат на лечение и довольно часто становится причиной ранней инвалидизации и преждевременной смертности больных.
В 2011 году компания «Р-Фарм», являющаяся одним из лидеров российской фармацевтической промышленности, заключила государственный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ на трансфер иностранной разработки нарлапревира – инновационного высокоэффективного лекарственного средства для борьбы с вирусом гепатита С.
На данный момент завершено проведение клинической апробации, а также отработан полный цикл производства медикамента на производственных мощностях, расположенных в Ярославской области. Известно, что на научную разработку препарата и клинические исследования (завершенные и продолжающиеся) уже потрачено более 700 миллионов рублей.