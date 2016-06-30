В России начнется производство инновационного препарата против гепатита С

Гепатит С - опасное инфекционное заболевание, из года в год забирающее примерно 1,4 миллионов человеческих жизней по всему миру. В России каждый год регистрируется около 50 тысяч новых случаев заражения этим вирусным заболеванием. Менее 10% из них получают противовирусную терапию. Самой тяжелой считается хроническая форма заболевания. Она требует больших затрат на лечение и довольно часто становится причиной ранней инвалидизации и преждевременной смертности больных.