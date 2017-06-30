Крупный град с грозой обрушился на Нижний Тагил (ФОТО, ВИДЕО)

Если к сильным и продолжительным дождям жителям Нижнего Тагила не привыкать, то крупный град (размером с горох), стал для тагильчан сюрпризом.

К счастью, в начале дождя удалось спрятаться под козырёк подъезда. Вокруг так громыхало, сверкало и барабанило градом, что было реально страшно. Надеюсь, моя машина, которую я оставил под открытым небом, не пострадала поделился впечатлениями с журналистами TagilCity.ru прохожий Дмитрий.