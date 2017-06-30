Крупный град с грозой обрушился на Нижний Тагил (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня 2017, 16:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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Примерно в 15:20 в Нижнем Тагиле начался сильный дождь, переросший сначала в ливень с грохотом грома и отблесками молний, а затем дополненный крупным градом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Если к сильным и продолжительным дождям жителям Нижнего Тагила не привыкать, то крупный град (размером с горох), стал для тагильчан сюрпризом.
К счастью, в начале дождя удалось спрятаться под козырёк подъезда. Вокруг так громыхало, сверкало и барабанило градом, что было реально страшно. Надеюсь, моя машина, которую я оставил под открытым небом, не пострадала поделился впечатлениями с журналистами TagilCity.ru прохожий Дмитрий.
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Фото и видео от 30 июня, 2017 г.
"Сугробы" града на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Instagram: natakleine
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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