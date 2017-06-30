Неблагоприятные погодные условия первой степени опасности продержатся в Нижнем Тагиле до вечера 1 июля
30 июня 2017, 07:15Здоровье и экология
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Вечером 29 июня в Нижнем Тагиле ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города. В учреждении информируют, что НМУ продержатся до вечера 1 июля.
Напомним, неблагоприятные условия, по информации синоптиков, повышают вероятность рассеивания вредных примесей на территории города.
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