Предприятия Нижнего Тагила не снижают объемы выбросов даже при неблагоприятных метеорологических условиях
Предприятия Нижнего Тагила не снижают объемы выбросов при НМУ. По мнению экологов, неблагоприятные метеорологические условия способствуют увеличению концентрации вредных примесей в воздухе.
Экологи из администрации города и активисты общественных организаций бьются за снижение концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.
Представители отдела экологии и природопользования администрации города рассказывают, как взаимодействуют с предприятиями:
Отдел экологии отправляет на предприятия письма, например, что предвидятся неблагоприятные метеоусловия. Предприятие проводит ряд организационно-технических мероприятий, затем отчитываются нам обратно о проделанной работе. К организационно-техническим мероприятиям не относится снижение производства или концентрации выбросов, нет такого в законодательстве пояснила редакции Валентина Мельник, начальник отдела экологии и природопользования администрации города.
Руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов занимается проблемами экологии в Нижнем Тагиле. Он поделился своим видением происходящего:
Этот вопрос мы давно поднимали по обращениям жителей Нижнего Тагила. Растут объемы производства - возрастает количество жалоб от населения на дым, а следственно и на здоровье. В частности, жители Вагонки постоянно жалуются, что нечем дышать. Мы делали запрос в «Росприроднадзор». Нам ответили, что Евраз-НТМК в отчетности заявляет о годовых выбросах в тоннах. То есть предприятие укладывается по цифрам в среднюю статистику и как бы ничего не превышает. И по статистике получается, что за 2 последних года количество выбросов как-бы снизилось, а на самом деле ничего не изменилось. К сожалению, на законодательном уровне повлиять на эту ситуацию невозможно. Не могут предписания экологов снизить темп работы предприятия для улучшения экологии. Вопрос нужно решать всем миром на уровне муниципальной власти! -- заявил общественный деятель.
Пользователь TagilCity.ru увидел с утра огромный столб грязно-коричневого дыма. Он сообщил редакции, что шел по улице Газетная Нижнего Тагила и увидел большой выброс дыма со стороны НТМК:
Такого грязного дыма я уже давным-давно в Тагиле не видел! Это просто ужас! Облако шло со стороны НТМК поделился молодой человек.
Пресс-служба НТМК утверждает, что превышения выбросов в атмосферу нет:
Экологами ЕВРАЗ НТМК осуществляется ежедневный контроль атмосферного воздуха в городе по направлению ветра от воздействия комбината. При отборе проб атмосферного воздуха в жилой среде 30 июня превышение норм не зафиксировано. Визуально наблюдаемая пыль с доменного цеха оседает на территории комбината заверила сотрудник пресс-службы.
По сообщениям синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются до вечера 1 июля. НМУ увеличивают концентрацию вредных примесей в атмосфере. Однако природа вносит свои коррективы. Прошедшая во второй половине дня гроза, вероятно, снизит уровень вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru