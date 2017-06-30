Предприятия Нижнего Тагила не снижают объемы выбросов даже при неблагоприятных метеорологических условиях

Экологи из администрации города и активисты общественных организаций бьются за снижение концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.

Представители отдела экологии и природопользования администрации города рассказывают, как взаимодействуют с предприятиями:

Отдел экологии отправляет на предприятия письма, например, что предвидятся неблагоприятные метеоусловия. Предприятие проводит ряд организационно-технических мероприятий, затем отчитываются нам обратно о проделанной работе. К организационно-техническим мероприятиям не относится снижение производства или концентрации выбросов, нет такого в законодательстве пояснила редакции Валентина Мельник, начальник отдела экологии и природопользования администрации города.

Руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов занимается проблемами экологии в Нижнем Тагиле. Он поделился своим видением происходящего:

Этот вопрос мы давно поднимали по обращениям жителей Нижнего Тагила. Растут объемы производства - возрастает количество жалоб от населения на дым, а следственно и на здоровье. В частности, жители Вагонки постоянно жалуются, что нечем дышать. Мы делали запрос в «Росприроднадзор». Нам ответили, что Евраз-НТМК в отчетности заявляет о годовых выбросах в тоннах. То есть предприятие укладывается по цифрам в среднюю статистику и как бы ничего не превышает. И по статистике получается, что за 2 последних года количество выбросов как-бы снизилось, а на самом деле ничего не изменилось. К сожалению, на законодательном уровне повлиять на эту ситуацию невозможно. Не могут предписания экологов снизить темп работы предприятия для улучшения экологии. Вопрос нужно решать всем миром на уровне муниципальной власти! -- заявил общественный деятель.

Пользователь TagilCity.ru увидел с утра огромный столб грязно-коричневого дыма. Он сообщил редакции, что шел по улице Газетная Нижнего Тагила и увидел большой выброс дыма со стороны НТМК:

Такого грязного дыма я уже давным-давно в Тагиле не видел! Это просто ужас! Облако шло со стороны НТМК поделился молодой человек.

Пресс-служба НТМК утверждает, что превышения выбросов в атмосферу нет:

Экологами ЕВРАЗ НТМК осуществляется ежедневный контроль атмосферного воздуха в городе по направлению ветра от воздействия комбината. При отборе проб атмосферного воздуха в жилой среде 30 июня превышение норм не зафиксировано. Визуально наблюдаемая пыль с доменного цеха оседает на территории комбината заверила сотрудник пресс-службы.

По сообщениям синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются до вечера 1 июля. НМУ увеличивают концентрацию вредных примесей в атмосфере. Однако природа вносит свои коррективы. Прошедшая во второй половине дня гроза, вероятно, снизит уровень вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.