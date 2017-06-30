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Предприятия Нижнего Тагила не снижают объемы выбросов даже при неблагоприятных метеорологических условиях
Сюжеты:
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Предприятия Нижнего Тагила не снижают объемы выбросов даже при неблагоприятных метеорологических условиях

30 июня 2017, 18:40Здоровье и экологияИрина Анисимова
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