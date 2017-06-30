Спасенная туристами из Екатеринбурга лиса умерла в ветеринарной клинике
30 июня 2017, 10:30Здоровье и экология
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Спасенная туристами из Екатеринбурга лисичка умерла в ветеринарной клинике Челябинска.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, 3-месячную лисичку туристы нашли в луже с гудроном. Ее с трудом удалось отмыть. Зверька доставили в ветклинику в Челябинск. Там она, спустя два дня, умерла от острой почечной недостаточности. Причиной этому послужило отравление нефтью, пишет «Интересный Екатеринбург».
Этот случай очень возмутил зоозащитников, которые отмечают, что причинами смертей диких животных все чаще становится халатное отношение людей к экологии.
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