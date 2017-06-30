Спасенная туристами из Екатеринбурга лиса умерла в ветеринарной клинике

Напомним, 3-месячную лисичку туристы нашли в луже с гудроном. Ее с трудом удалось отмыть. Зверька доставили в ветклинику в Челябинск. Там она, спустя два дня, умерла от острой почечной недостаточности. Причиной этому послужило отравление нефтью, пишет «Интересный Екатеринбург».

Этот случай очень возмутил зоозащитников, которые отмечают, что причинами смертей диких животных все чаще становится халатное отношение людей к экологии.

Заметим, что недавно в Нижнем Тагиле местные жители рассказали о гибели рыбы в речке на Вагонке.