Тагильчан вновь ждут дождливые выходные
30 июня 2017, 11:00Здоровье и экология
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Уральский Гидрометцентр сообщил, что жителей Нижнего Тагила вновь ждут дождливые выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщают синоптики, в предстоящие выходные, 1 и 2 июля воздух прогреется до +20…+22 градусов в дневные часы и до +9…+11 в ночное время.
Также ожидаются дожди с грозами, ветер - до 15 м/с.
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