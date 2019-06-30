В Екатеринбурге 10 водоемов не соответствуют санитарно-химическим нормам

В Роспотребнадзоре отметили, что основная проблема в неудовлетворительном качестве воды – это отсутствие организаций, которые следили бы очисткой водоемов.

По микробиологическим показателям проверку не прошли озеро Шарташ, водоем Спартак, Нижне-Исетский пруд, Уктусское водохранилище, водоем в Шабрах.

Санитарно-химические показатели превышены в Верх-Исетском пруду, в озере Шарташ, в озере Огородное, в озере Песчаное, в Исетском водохранилище, водоеме Спартак, реке Патрушихе, Уктусском водохранилище, Нижне-Исетском пруду и в водоеме в поселке Шабры.