В Екатеринбурге 10 водоемов не соответствуют санитарно-химическим нормам
Сегодня, 09:26Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Всего врачи проверили воду из 14 водоемов уральской столицы. Помимо санитарно-химических пробы были взяты на микробиологические и паразитологические показатели, пишет Е1.
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В Роспотребнадзоре отметили, что основная проблема в неудовлетворительном качестве воды – это отсутствие организаций, которые следили бы очисткой водоемов.
По микробиологическим показателям проверку не прошли озеро Шарташ, водоем Спартак, Нижне-Исетский пруд, Уктусское водохранилище, водоем в Шабрах.
Санитарно-химические показатели превышены в Верх-Исетском пруду, в озере Шарташ, в озере Огородное, в озере Песчаное, в Исетском водохранилище, водоеме Спартак, реке Патрушихе, Уктусском водохранилище, Нижне-Исетском пруду и в водоеме в поселке Шабры.
11 проб, взятые на присутствие паразитов воде, оказались отрицательными.
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