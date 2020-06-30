На атомном комбинате в Новоуральске 42 сотрудника заразились коронавирусом
Сегодня, 17:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Новоуральске на УЭХК 42 сотрудника заразились коронавирусом, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
В пресс-службе комбината пояснили, что на предприятии были предприняты усиленные меры безопасности, однако они не помогли. Также там подчеркнули, что вспышка произошла на фоне увеличивающегося количества заболеваний в округе. На одной из промплощадок комбината количество инфицированных увеличилось до 30 человек.
Ранее стало известно о вспышке коронавируса на уральском филиале НЛМК в Ревде. Там инфекция подтвердилась у четырнадцати сотрудников. Все заболевшие трудились в энергосталеплавильном цехе. Инфекция выявилась про проведении добровольного тестирования.
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