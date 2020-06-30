На атомном комбинате в Новоуральске 42 сотрудника заразились коронавирусом

В пресс-службе комбината пояснили, что на предприятии были предприняты усиленные меры безопасности, однако они не помогли. Также там подчеркнули, что вспышка произошла на фоне увеличивающегося количества заболеваний в округе. На одной из промплощадок комбината количество инфицированных увеличилось до 30 человек.