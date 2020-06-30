В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 560 человек

Всего инфекция с начала пандемии выявлена у 563 человек.

Напомним, в Свердловской области было подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших превысило 12,7 тысяч человек. Кроме того, подтверждено два новых летальных исхода. Всего за время пандемии скончались 95 свердловчан.