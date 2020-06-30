В России за сутки подтверждено около семи тысяч случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за прошедшие сутки с 29 по 30 июня подтверждено 6693 случая заражения коронавирусом, из них 2019 человек переносят заболевание без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности заболевание подтверждено у 647 849 человек.
Кроме того, за сутки было выписано из больниц 9220 человек. Общее число вылечившихся составляет 412 650 человек.
Еще за сутки 154 человека скончались от коронавируса. Всего пандемия в России унесла жизни 9320 человек.
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки проведено больше 228 тысяч тестов, а под наблюдением остается более 288 тысяч человек.
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