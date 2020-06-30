В России за сутки подтверждено около семи тысяч случаев заражения коронавирусом

В общей сложности заболевание подтверждено у 647 849 человек.

Кроме того, за сутки было выписано из больниц 9220 человек. Общее число вылечившихся составляет 412 650 человек.

Еще за сутки 154 человека скончались от коронавируса. Всего пандемия в России унесла жизни 9320 человек.