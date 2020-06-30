В Свердловской области число скончавшихся от коронавируса приближается к первой сотне
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области зарегистрировано еще два летальных случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались 95 человек.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 279 новых случаев заболевания. В общей сложности количество зараженных превысило 12,7 тысяч человек.
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 6 июля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей